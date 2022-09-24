Глава МИД КНР заявил, что отношения США и Китая опустились до критического уровня

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Китайско-американские отношения в настоящее время переживают критический этап в результате китайской политики США, Вашингтону необходимо извлечь из этого соответствующие уроки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И госсекретарю США Энтони Блинкену.

"Ван И сказал, что сегодня китайско-американские отношения серьезно пострадали, и Соединенным Штатам необходимо извлечь из этого уроки. Эти отношения находятся на критическом этапе, и обеим сторонам необходимо срочно найти правильный путь, чтобы (...) предотвратить их дальнейшее падение", - говорится в сообщении МИД Китая о встрече Ван И с Блинкеном на полях Генассамблеи ООН.

Как информирует МИД, "Ван И сосредоточил внимание на недавних неправомерных действиях Соединенных Штатов по тайваньскому вопросу".

Он указал, в частности, на то, что тайваньский вопрос касается и является его внутренним делом. Действия нынешней американской администрации противоречат ее заявлениям о том, что она не поддерживает "независимость Тайваня". Таким образом, США "пытаются подорвать суверенитет и территориальную целостность Китая".

Ван И отметил, что Китай прилагает усилия к мирному решению тайваньского вопроса. Но "мирное урегулирование несовместимо с "независимостью Тайваня".

"Чем более безудержной будет деятельность "за независимость Тайваня", тем менее вероятным будет мирное урегулирование. Чтобы действительно поддерживать мир в Тайваньском проливе, необходимо четко противостоять и пресекать любые шаги, направленные на "независимость Тайваня", - подчеркнул Ван И.

Он добавил, что Вашингтон должен "четко проводить политику "одного Китая" и выразить свое несогласие с различными сепаратистскими действиями, преследующими цель провозглашение "независимости Тайваня".

Министр также выразил надежу, что "Соединенные Штаты исправят свое восприятие Китая" и откажутся от политики сдерживания, прекратят "попытки иметь дело с китайцами с позиции силы".

В 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", по которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.