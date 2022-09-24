Пекин пообещал добиваться мирного воссоединения материковой КНР с Тайванем

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пекин продолжит стремиться к мирному воссоединению Тайваня с материковым Китаем, и для достижения этой цели он намерен противостоять сторонникам сепаратизма на острове, заявил в субботу министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай продолжит работу над мирным воссоединением, прикладывая честно усилия, и, чтобы достичь этой цели, мы должны решительно и твердо противостоять сторонникам сепаратизма, независимости Тайваня", - сказал Ван И, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Кроме того, Ван И предостерег от вмешательства извне в тайванский вопрос.