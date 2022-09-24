Пашинян обсудил с Гутерришем и Мишелем ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Гутерриш, отмечается в сообщении, выразил обеспокоенность сохранением напряженности на границе Азербайджана и Армении, отметив важность решения региональных проблем путем мирных переговоров.

В свою очередь Пашинян "подчеркнул важность адекватного реагирования международного сообщества относительно немедленного вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения".

Кроме того, добавляет пресс-служба, на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем Пашинян заявил о необходимости "четких и адресных оценок международного сообщества, в том числе Европейского союза, относительно азербайджанской агрессии".

Мишель подтвердил готовность содействовать диалогу и миру.

На азербайджано-армянской границе 13-14 сентября имели место боестолкновения между подразделениями Вооруженных сил Азербайджана и Армении. С азербайджанской стороны в боях погибли 80 военных. Ереван свои потери оценивает 207 погибших и пропавших без вести.