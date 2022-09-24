МИД Азербайджана призвал посольство США в Ереване не накалять обстановку на Южном Кавказе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана призвал посольство США в Армении воздержаться от односторонних заявлений с оценкой ситуации на Южном Кавказе.

"Одностороннее и искажающее реальную ситуацию заявление посольства США в Армении, сделанное 23 сентября этого года Общественному телевидению Армении, вызывает глубокое сожаление", - говорится в комментарии Управления пресс-службы МИД Азербайджана.

МИД призвал посольство США занять ответственную позицию по таким чувствительным вопросам и воздерживаться от односторонних заявлений в пользу Армении.

"Такой подход (американского посольства - ИФ) не способствует продвижению в регионе мирной повестки. Наоборот, это поощряет реваншистские и сепаратистские круги в Армении, и тем самым приводит к эскалации напряженности в регионе. В то же время такая позиция бросает тень на нейтралитет и беспристрастность США, которые пытаются сыграть свою роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - подчеркивает МИД.

Посольство США в Армении 23 сентября в эфире Общественного телевидения призвало Азербайджан отвести войска на границе на исходные позиции.