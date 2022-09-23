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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Пашинян заявил о высокой вероятности новой азербайджанской агрессии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вероятность новой агрессии со стороны Азербайджана остается высокой, и призвал к осуществлению международной наблюдательской миссии.

"Сохраняется высокая вероятность новой агрессии со стороны Азербайджана. Каждый день Азербайджан нарушает режим прекращения огня", - сказал Пашинян, выступая на Генассамблее ООН.

Премьер добавил, что дальнейшей эскалации может поспособствовать и "ненадлежащая реакция на данную ситуацию региональными организациями по безопасности", из-за которой в армянском обществе появились "тяжелые вопросы".

По его словам, Армения стремится к миру в регионе и решительно настроена на защиту "своей демократии, независимости, суверенитета и территориальной целостности".

"Для этого мы готовы использовать все средства", - подчеркнул Пашинян, отметив, что приоритет Еревана в решении проблемы - дипломатия.

"Мы считаем, что принципиально важным является полноценная вовлеченность в данный процесс международного сообщества. Международная наблюдательская миссия в районах, прилегающих к армяно-азербайджанской границе, станет важным фактором для повышения региональной стабильности. ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении. Мы нуждаемся в полноценной поддержке со стороны международного сообщества", - резюмировал премьер.

ООН Армения Азербайджан Никол Пашинян
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