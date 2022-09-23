Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Закавказье на фоне конфликта Армении и Азербайджана

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Обстановку на Южном Кавказе в условиях вооруженного армяно-азербайджанского конфликта обсудили "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Пашинян коснулся широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность озвучиваемых США четких позиций и оценок относительно произошедшего. Глава правительства Армении высоко оценил личные усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Пашинян также подчеркнул важность осуждения международным сообществом действий Азербайджана, необходимость вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения, возвращения удерживаемых азербайджанской стороной армянских военнопленных, адекватного реагирования на другие гуманитарные вопросы", - говорится в сообщении.

В свою очередь Блинкен заверил армянского премьера, что США продолжат прикладывать усилия к переговорному процессу, и подчеркнул необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время", - резюмировали в пресс-службе.