Явка на референдуме в ЛНР превысила 45%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей по итогам двух дней голосования на референдуме о вхождении Луганской народной республики в состав Российской Федерации составила 45,86%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

Между тем по итогам двух дней референдума по вопросу о самоопределении в Херсонской области участие в голосовании приняли более 30% от списочного состава избирателей, сообщила журналистам председатель областного избиркома Марина Захарова.

"Подошел к концу второй день голосования в Херсонской области. Явка избирателей на референдуме составила нарастающим итогом 31,79%. Могу сказать, что избиратели голосовали активнее. Это не может не радовать, поэтому ждём в следующие дни явку больше", - сказала она.

Захарова уточнила, что никаких провокаций за второй день голосования в Херсонской области зафиксировано не было.

Кроме того сообщается, что более 35,5% избирателей, проживающих на подконтрольной РФ территории Запорожской области, приняли участие в референдуме о вхождении региона в состав России за два дня голосования. Об этом заявила председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.

"По обобщенным данным с избирательных участков, явка за два дня голосования составила 35,54% с учетом голосования за рубежом", - сказала Катющенко журналистам.

Абсолютное число проголосовавших она не назвала.