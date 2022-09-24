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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Более 11 тыс. жителей Херсонской области проголосовали на референдуме на территории РФ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Зарубежные избирательные комиссии, расположенные на территории РФ, приняли более 11 тысяч жителей Херсонской области, пожелавших проголосовать на референдуме по вопросу о самоопределении региона. Об этом сообщила председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.

"К нам поступила информация касательно голосования на территории РФ. По состоянию на сегодня, на территории РФ в зарубежных участковых избирательных комиссиях проголосовало 11 340 жителей Херсонской области. Жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало", - сказала она.

Захарова уточнила, что в субботу все участковые комиссии Херсонской области возобновили свою работу.

"Второй день голосования в Херсонской области начался вовремя. В 8 часов утра по своим маршрутам выехали все 198 участковых избирательных комиссий. Силовая поддержка у нас в достаточной степени. Ожидаем такую же массовую явку на участки, как и вчера", - добавила Захарова.

Референдум о вхождении в состав РФ проходит в Херсонской области пять дней. С 23 по 26 сентября - вне спецпомещений, 27 сентября откроются стационарные избирательные участки.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Херсонская область
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