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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:56

Свыше 100 международных наблюдателей задействованы на референдумах в Донбассе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 международных наблюдателей из 40 стран работают на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожье и Херсоне, сообщили в Центризбиркоме России.

"На референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях работают более 100 международных наблюдателей из 40 стран, не считая наблюдателей из России", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦИК РФ в воскресенье.

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что четыре члена ЦИК России примут участие в наблюдении за референдумами.

Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября.

ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область ЦИК РФ
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