Блинкен объявил о выделении Украине и еще 18 странам Европы военной помощи на $2 млрд

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон предоставит Украине и ряду стран Европы военную помощь в размере $2 млрд, передает Associated Press (AP) со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам госсекретаря, отмечает AP, администрация США "направит долгосрочную военную помощь Украине и 18 ее соседям, в том числе членам НАТО и региональным партнерам по безопасности, на сумму $2 млрд" ввиду проблем, связанных с обеспечением их обороны.

AP напоминает, что помимо этой суммы, ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине в размере $675 млн.

В конце августа в Пентагоне сообщали, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на более чем $13,5 млрд. Таким образом, с учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила $14 млрд.