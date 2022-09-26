Генпрокуратура Казахстана предупредила о провокационных фейках

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Замгенпрокурора Казахстана Жандос Умиралиев предупредил сограждан о распространении в интернете фейков и призвал их соблюдать законодательство, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации. Об этом сообщает Генпрокуратура Казахстана.

"В отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике. При этом они сопровождается провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни", - сообщил Умиралиев.

В том числе "публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц".

Замгенпрокурора считает, что такие вбросы "формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок" и блогеры распространяют их в основном умышленно, в собственных интересах и в интересах третьих лиц. "Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств", - отметил он.

Умиралиев напомнил об уголовной ответственности за разжигание национальной розни, вымогательство и распространение заведомо ложной информации и призвал граждан, пользователей соцсетей и журналистов соблюдать законодательство, не допускать такие нарушения и не поддаваться провокациям.