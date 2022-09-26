В Казахстане опровергли сообщения о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Казахстанские пункты пропуска на границе с РФ функционируют в штатном режиме, информация о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступала, сообщил Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме", - говорится в распространенном в понедельник сообщении КНБ.

В ведомстве отметили, что пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами.

"Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало", - говорится в информации.