МВД Казахстана прокомментировало перспективу выдачи России разыскиваемых уклонистов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан будет вынужден выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск, заявил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь - и у нас, и в России - это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае... объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию", - ответил он на вопрос, будет ли Казахстан выявлять и выдавать России уклоняющихся от мобилизации граждан.

Ранее в этот же день и.о. руководителя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября в Казахстан въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), по его словам, получили чуть более 8 тысяч нерезидентов, с 1 апреля - ИИН получили 93 045 россиян.

Президент Касым-Жомарт Токаев 27 сентября заявил, что кризиса из-за притока россиян в стране нет, но ситуация сложилась "непростая". Он пообещал обсудить ее с российской стороной.