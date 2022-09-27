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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что территориальная целостность государств должна быть незыблема. Он заявил об этом на встрече с жителями Туркестанской области.

Военная операция на Украине

"Сила нашего народа - в единстве, рассудительности и толерантности. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность. Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип", - сказал он.

"В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны", - продолжил президент.

По его оценке, ситуация в мире стала очень напряженной.

"В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам. Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов", - подчеркнул глава государства.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев ООН
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