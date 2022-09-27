Токаев пообещал обсудить с Москвой приток мигрантов из России в Казахстан

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране нет "ни кризиса, ни паники" в связи с притоком россиян, но назвал ситуацию "непростой" и пообещал обсудить ее с российской стороной. Он сказал об этом в ходе поездки в Туркестанскую область.

"Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны", - сказал он.

Токаев убежден, что "в этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность".

"У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами", - сказал президент.

Он отметил, что в республике необходимо сохранить мир и благополучие и напомнил, что у казахского народа есть пословица, которая гласит: "Добрые отношения с соседями - залог спокойствия".

"Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуацией. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", - сказал Токаев.

23 сентября погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана сообщила, что фиксирует на границе с Россией рост числа въезжающих иностранцев. Миграционный комитет МВД и МИД страны заявили, что следят за ситуацией. В Минтруда страны высказали мнение, что приток россиян не скажется на ситуации на рынке труда. В Минторговли сказали, что пока роста цен на продовольствие из-за миграции не замечают.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 26 сентября поручил обеспечивать правопорядок в связи с увеличением числа приезжих из России, усилить разъяснительную работу и помогать приезжим с регистрацией и работой. Одновременно он поручил чиновникам стабилизировать ситуацию на рынке аренды жилья.