В МИД Казахстана прокомментировали вопрос присоединения к РФ новых территорий

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан в вопросе присоединения к России самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей исходит из принципов территориальной целостности государств, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - говорится в комментарии Смадиярова, распространенном в понедельник.

Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев "четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав этой всемирной универсальной организации (ООН - ИФ)". В уставе говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств, напомнил Смадияров.

"Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне", - отметил представитель МИД.

Токаев в середине июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге заявлял, что Казахстан не признает Донецкую и Луганскую народные республики.

"Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, Абхазию и, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении к квазигосударственным территориям, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал тогда Токаев.

Президент отмечал, что современное международное право - это устав ООН. По его мнению, в настоящее время два основных принципа устава - территориальная целостность государства и право нации на самоопределение - "пришли во взаимное противоречие друг с другом".

"Одни говорят о том, что территориальная целостность государства - это святое понятие, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе того или иного государства, имеют право на собственное государство и могут отделиться по собственному желанию от него. Посчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - заявлял тогда Токаев.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Референдумы о вхождении в состав РФ проходят в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23-27 сентября.