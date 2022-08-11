G7 убеждает Индонезию, Японию, Австралию и Малайзию поддержать санкции против нефти РФ

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Страны G7 пытаются получить поддержку от Индонезии, Японии, Австралии и Малайзии в отношении санкций на нефть РФ, сообщает в четверг The Jakarta Post со ссылкой на неназванного представителя властей США.

"Госслужащий США заявил на условиях анонимности, что в то время, как страны G7 уже ввели санкции на нефтепродукты из России, "группа семи" теперь старается, чтобы эти меры поддержали страны вне рамок G7, такие как Индонезия, Малайзия, Австралия и Япония", - отмечает издание.

Представитель американских властей в минувший вторник заявил The Jakarta Post, что страны G7 призывали Индонезию присоединиться к их альянсу, превратив его в G7+, и ввести лимит цен на нефть РФ, опустив цены на товар к докризисному уровню, также пишет газета.

В свою очередь South China Morning Post (SCMP) сообщает, что ранее на этой неделе чиновник Минфина США Элизабет Розенберг посетила с визитом Джакарту, в частности, для встречи с представителями Минэнерго страны.

SCMP уточняет, что в этом году в связи с высокими ценами на нефть Джакарта выделила $34 млрд на топливные субсидии - почти в три раза больше в сравнении с 2021 годом. Во вторник президент страны Джоко Видодо признал, что на эти субсидии направляют слишком много средств, однако власти не планируют повышать цены на топливо.

Ранее в четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что потолок цен на нефть РФ нужно согласовать с большинством международного сообщества.

Запрет на импорт

В марте США запретили импорт нефти из РФ, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

Венгрия добилась исключения из эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Уступки были сделаны и Словакии, которая тоже сможет продолжить импорт нефти из России по трубопроводу.

В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.