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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Токаев заявил о нейтральности внешней политики Казахстана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан придерживается нейтральной позиции во внешней политике, чтобы сохранить мир с соседними государствами и внутри страны, заявил на встрече с жителями Шымкента президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Военная операция на Украине

"В этот сложный период, когда ситуацию усугубляет санкционное противостояние крупных держав, особенно важно сохранить согласие народа. Источник благополучия - наше единство. Эти слова имеют глубокий смысл. Благополучие означает экономику, а единство - политику. Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране. Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри. Поэтому мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике", - сказал он.

Приоритетами внутренней политики государства он назвал единство и согласие.

Президент подчеркнул, что в нынешней крайне сложной геополитической ситуации внешняя политика Казахстана направлена на обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления государственности.

"В центре наших усилий на международной арене - интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства. Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной", - заверил Токаев.

Ранее в этот же день Токаев заявил, что в сложившейся ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН, поскольку это отвечает нашим национальным интересам. "Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа", - добавил он и отметил, что "территориальная целостность государств должна быть незыблема".

Казахстан Касым-Жомарт Токаев ООН Шымкент
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