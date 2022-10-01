Будущий премьер Италии считает своим приоритетом снижение цен на энергоносители

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Работа над решением проблемы высоких цен на энергоносители станет приоритетом следующего правительства Италии, заявила победившая на недавних парламентских выборах лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони.

"Эти цены - приоритетный вопрос для будущего правительства. Мы готовы работать над этим", - приводят ее слова в субботу итальянские СМИ.

"Я слежу за работой уходящего правительства. Считаю, что у нас будут возможности, чтобы найти решение и через несколько месяцев - повлиять на цены на энергоносители. Однако сейчас нужно понять и то, как мы можем повлиять на цены уже в течение осени. Мы не можем себе позволить, чтобы тенденции последних месяцев сохранились", - добавила Мелони.

Мелони в настоящее время проводит консультации с партнерами по правоцентристской коалиции по поводу формирования Совета министров. Сама она в нем займет пост премьера.