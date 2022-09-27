Портрет Карла III появится на банкнотах в Великобритании к середине 2024 года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии проинформировал, что банкноты с портретом короля Карла III начнут выпускать в обращение с середины 2024 года.

Выпустят и новые монеты, однако в банке отметили, что пока неизвестно, какой именно портрет короля используют для новых банкнот и монет. Ожидается, что о портрете объявят до конца этого года. О том, когда в обращении появятся монеты с портретом Карла III, пока не объявлено, однако известно, что изображение короля на монетах будет обращено направо - в сторону, противоположную изображению Елизаветы II - такова британская традиция. В то же время все 29 млрд монет и 4,5 млрд банкнот с портретом Елизаветы II, находящиеся в обращении в Великобритании, останутся законным платежным средством.

Между тем, королевская почта Великобритании сообщила, что новые почтовые марки с портретом Карла III поступят в продажу после того, как будут исчерпаны имеющиеся запасы почтовых марок с портретом Елизаветы II.

Также стало известно, что во вторник британское почтовое ведомство выпустило серию из четырех почтовых марок в память о Елизавете II. На них изображены четыре черно-белых портрета с фотографий, сделанных в различные периоды ее жизни: на первой марке фотография Елизаветы II в день провозглашения ее королевой в 1952 году, на второй - Елизавета II позирует в адмиральском плаще, портрет датирован 1968 годом, на третьей марке - ее фотопортрет 1984 года, а на четвертой - фотография королевы, сделанная во время ее визита в Пражский Град в 1996 году. Все марки поступят в продажу 10 ноября.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.