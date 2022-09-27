Около 93% избирателей Запорожской области проголосовали за присоединение к РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Около 93% избирателей с подконтрольной РФ территории Запорожской области в ходе референдума проголосовали за вхождение региона в состав России по результатам подсчета всех бюллетеней, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Обработано 100% протоколов, но итоги пока предварительные. За проголосовало 93,11%", - сказала Катющенко журналистам во вторник.

Голосование было организовано в четырех из пяти районов Запорожской области - это те территории, которые находятся под контролем РФ. В списки избирателей включены около 500 тысяч человек.

Участники голосования отвечали на один вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав РФ на правах субъекта РФ?".