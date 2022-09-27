Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Около 93% избирателей Запорожской области проголосовали за присоединение к РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Около 93% избирателей с подконтрольной РФ территории Запорожской области в ходе референдума проголосовали за вхождение региона в состав России по результатам подсчета всех бюллетеней, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Обработано 100% протоколов, но итоги пока предварительные. За проголосовало 93,11%", - сказала Катющенко журналистам во вторник.

Голосование было организовано в четырех из пяти районов Запорожской области - это те территории, которые находятся под контролем РФ. В списки избирателей включены около 500 тысяч человек.

Участники голосования отвечали на один вопрос: "Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав РФ на правах субъекта РФ?".

Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Криптовалютный стартап спас культовую скульптуру евро во Франкфурте

Криптовалютный стартап спас культовую скульптуру евро во Франкфурте

Дания направила корабли в район утечек газа с "Северных потоков" на Балтике

В "Газпроме" предупредили, что иск "Нафтогаза" может привести к запрету сделок со стороны РФ

Сейсмологи сообщили о взрывах в районах утечек газа с "Северных потоков"

Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС

Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС

В ЕК заявили, что утечки на "Северных потоках" не угрожают газоснабжению Европы

В ЕК заявили, что утечки на "Северных потоках" не угрожают газоснабжению Европы

Минобороны РФ не планирует обращаться к госорганам других стран для возвращения россиян

Глобальный рынок облигаций оказался в зоне "медвежьего" тренда впервые с 1946 года

Спрос россиян на жилую недвижимость в Турции вырос более чем на 220% за год

Военная операция на Украине

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });