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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Глава Запорожской области обратился к Путину с просьбой принять регион в состав РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий направил по итогам референдума предложение президенту России Владимиру Путину принять регион в состав Российской Федерации, копия документа имеется в распоряжении "Интерфакса".

Запорожская область предлагает принять ее в РФ в качестве нового субъекта и заключить международный договор между регионом и Российской Федерацией о принятии области в состав России "и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожская область", говорится в документе.

Избирательная комиссия Запорожской области 27 сентября утвердила итоги референдума о вхождении региона в состав России, согласно которым это решение поддержали более 93,11% избирателей с явкой в 85,4%.

Голосование было организовано в четырех из пяти районов Запорожской области - это те территории, которые находятся под контролем РФ.

Запорожская область Евгений Балицкий Владимир Путин
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