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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Белый дом рассматривает возможность смены главы Минфина после выборов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США рассматривает возможность ухода в отставку министра финансов Джанет Йеллен и главы Национального экономического совета Брайана Диза после промежуточных выборов в Конгресс, написало издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Белый дом недоволен тем, что Йеллен неохотно участвует в политических дискуссиях. Также ряд высказываний бывшего председателя Федрезерва были расценены как серьезные просчеты, включая признание собственной неправоты в оценке инфляции.

Кроме того, источники сообщили, что Йеллен выражала несогласие с некоторыми действиями президента Джо Байдена - например, она не хотела публично обвинять корпорации в росте цен и выступала против масштабного списания долгов по студенческим кредитам.

При этом в случае увеличения волатильности в американской экономике Йеллен останется на своем посту, добавили источники.

Советник Белого дома Анита Данн сказала в ответ на запрос Axios, что Йеллен и Диза не затронут кадровые перестановки после промежуточных выборов. Представитель Минфина заявил, что Йеллен не планирует покидать свой пост.

Букмекеры оценивают шансы на то, что республиканцы вернут себе большинство в Палате представителей, в 76%, и видят 61%-ную вероятность, что демократам удастся сохранить лидерство в Сенате, по данным сайта Smarkets. Промежуточные выборы состоятся 8 ноября.

США Джанет Йеллен
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