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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в конгресс

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в штате Делавэр досрочно проголосовал на промежуточных выборах в американский конгресс, сообщила пресс-служба Белого дома.

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После выборов он заявил журналистам, что "собирается объехать всю страну".

"Я собираюсь провести остаток времени (до выборов - ИФ), доказывая, что это не референдум, а выбор, фундаментальный выбор, выбор между двумя очень разными видениями страны", - сказал Байден.

В ходе промежуточных выборов 8 ноября должны быть избраны все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

США Джо Байден
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