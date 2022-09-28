Шведская спецслужба начала расследование инцидентов на "Северных потоках"

Предварительно они трактуются как крупная диверсия

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности Швеции (SAEPO, подразделение Главного полицейского управлени) начала расследование утечек газа из газопрводов "Северный поток" и "Северный поток 2".

Предварительно повреждения трубопроводов классифицированы как крупная диверсия, говорится в пресс-релизе.

Служба безопасности объяснила, что занялась расследованием, поскольку инцидент может быть серьезным преступлением, частично задевающим интересы Швеции. Ведомство не исключает, что за случившемся могут стоять иностранные силы.

Расследованием руководит прокурор подразделения национальной безопасности.

В ночь на 26 сентября в датской исключительной экономической зоне произошла утечка газа из одной нитки "Северного потока 2" и двух ниток "Северного потокм 1". Шведские и датские сейсмологи зафиксировали в этой зоне в это время взрывы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключает, что повреждение "Северного потока" могло стать результатом диверсии. Причинами утечки стали взрывы, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Спецслужбы Германии опасаются, что без срочного ремонта трубопроводы могут быть потеряны навсегда, если в них попадет морская вода и начнется коррозия.