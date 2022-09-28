Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Службы безопасности Германии опасаются, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" навсегда выйдут из строя, если их срочно не отремонтировать, пишет Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Без оперативного ремонта в трубы попадет морская вода, которая вызовет коррозию, считают собеседники издания.

По данным Tagesspiegel, Федеральная разведывательная служба Германии и органы госбезопасности подозревают, что причиной инцидента стала диверсия.

После инцидента с газопроводами власти ФРГ намерены усилить контроль за движением судов в своих территориальных водах. Также Берлин намерен уделять больше внимания охране важной инфраструктуры, прибрежных районов страны, строящихся терминалов по приему сжиженного природного газа и проходящих под водой телекоммуникационных кабелей.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа из одной из труб газопровода "Северный поток 2" и из обеих ниток "Северного потока 1" в датской исключительной экономической зоне рядом с островом Борнхольм. Шведские и датские сейсмологи в эту ночь в этом районе зафиксировали взрывы.

Высокопоставленные чиновники из разных стран Европы и структур Евросоюза уже высказывали предположение, что одновременное повреждение трех труб могло быть диверсией. Они выступают за расследование инцидента. Россия будет добиваться участия в расследовании, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В МИД заявили, что будут добиваться созыва заседания Совбеза ООН из-за случившегося.