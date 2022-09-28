Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Службы безопасности Германии опасаются, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" навсегда выйдут из строя, если их срочно не отремонтировать, пишет Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Без оперативного ремонта в трубы попадет морская вода, которая вызовет коррозию, считают собеседники издания.

По данным Tagesspiegel, Федеральная разведывательная служба Германии и органы госбезопасности подозревают, что причиной инцидента стала диверсия.

После инцидента с газопроводами власти ФРГ намерены усилить контроль за движением судов в своих территориальных водах. Также Берлин намерен уделять больше внимания охране важной инфраструктуры, прибрежных районов страны, строящихся терминалов по приему сжиженного природного газа и проходящих под водой телекоммуникационных кабелей.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа из одной из труб газопровода "Северный поток 2" и из обеих ниток "Северного потока 1" в датской исключительной экономической зоне рядом с островом Борнхольм. Шведские и датские сейсмологи в эту ночь в этом районе зафиксировали взрывы.

Высокопоставленные чиновники из разных стран Европы и структур Евросоюза уже высказывали предположение, что одновременное повреждение трех труб могло быть диверсией. Они выступают за расследование инцидента. Россия будет добиваться участия в расследовании, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В МИД заявили, что будут добиваться созыва заседания Совбеза ООН из-за случившегося.

Северный поток 1 Северный поток 2 Дания Швеция Дмитрий Песков Борнхольм Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тбилиси потребовал от Минска "дополнительных объяснений" визита Лукашенко в Абхазию

Тбилиси потребовал от Минска "дополнительных объяснений" визита Лукашенко в Абхазию

Шведская спецслужба начала расследование инцидентов на "Северных потоках"

ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию

ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию

Дания пока не может начать расследование на "Северных потоках"

Глава Запорожской области обратился к Путину с просьбой принять регион в состав РФ

Аналитики прогнозируют минимум $45 млрд ущерба экономике США от урагана "Иэн"

Путина попросили рассмотреть вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ

Глава ЛНР попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России

Финляндия планирует установить забор на границе с Россией в районах пограничных пунктов

КТК намерен запустить все выносные причальные устройства к 15 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });