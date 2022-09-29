Ураган "Иэн", обрушившийся на американский штат Флорида, ослаб до второй категории

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Иэн", который обрушился на американский штат Флорида, ослаб до второй категории, сообщают экстренные службы США.

Согласно обновленной информации Национального центра США по слежению за ураганами, "Иэн" в настоящее время относится к категории 2. Максимальная сила ветра достигает 105 миль в час (169 км). Ураган двигается на северо-восток со скоростью 8 миль в час (12,8 км).

Отмечается, что центр шторма находится в 85 милях (136,7 км) к юго-западу от Орландо (штат Флорида).

"Иэн продолжает обрушивать на полуостров Флорида катастрофические штормовые волны, ветры и наводнения", - отметили в центре.

По данным сайта PowerOutage.us, предоставляющего информацию о перебоях в электроснабжении на территории США, более 1,9 млн клиентов испытывают перебои с электричеством.

Тем временем губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что туда направляют помощь меньшей мере 26 штатов.

"Я хочу поблагодарить 26 штатов, которые оказали нам поддержку", - цитируют Десантиса местные СМИ.

Сообщается, что федеральное правительство направило 300 машин скорой помощи с медицинскими бригадами, а также готово доставить 3,7 млн продуктов питания и 3,5 млн литров воды, как только шторм пройдет.

Ранее сообщалось, что "Иэн" при обрушении на побережье Флориды был ураганом четвертой категории.

Более 2,5 млн человек в штате подлежали обязательной эвакуации.

Американские СМИ отмечали, что ураган "Иэн" сопоставим с самым сильным штормом, когда-либо обрушивавшимся на западное побережье Флориды: скорость порывов ветра аналогична той, которая была зафиксирована во время урагана "Чарли" в 2004 году.

В ночь на среду в результате обрушения урагана на Кубу на всей территории страны произошло полное отключение электроснабжения. "Иэн" задел западную провинцию Пинар-дель-Рио, вызвав разрушения, сообщений о гибели людей не поступало.