Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Ураган "Иэн", обрушившийся на американский штат Флорида, ослаб до второй категории

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Иэн", который обрушился на американский штат Флорида, ослаб до второй категории, сообщают экстренные службы США.

Согласно обновленной информации Национального центра США по слежению за ураганами, "Иэн" в настоящее время относится к категории 2. Максимальная сила ветра достигает 105 миль в час (169 км). Ураган двигается на северо-восток со скоростью 8 миль в час (12,8 км).

Отмечается, что центр шторма находится в 85 милях (136,7 км) к юго-западу от Орландо (штат Флорида).

"Иэн продолжает обрушивать на полуостров Флорида катастрофические штормовые волны, ветры и наводнения", - отметили в центре.

По данным сайта PowerOutage.us, предоставляющего информацию о перебоях в электроснабжении на территории США, более 1,9 млн клиентов испытывают перебои с электричеством.

Тем временем губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что туда направляют помощь меньшей мере 26 штатов.

"Я хочу поблагодарить 26 штатов, которые оказали нам поддержку", - цитируют Десантиса местные СМИ.

Сообщается, что федеральное правительство направило 300 машин скорой помощи с медицинскими бригадами, а также готово доставить 3,7 млн продуктов питания и 3,5 млн литров воды, как только шторм пройдет.

Ранее сообщалось, что "Иэн" при обрушении на побережье Флориды был ураганом четвертой категории.

Более 2,5 млн человек в штате подлежали обязательной эвакуации.

Американские СМИ отмечали, что ураган "Иэн" сопоставим с самым сильным штормом, когда-либо обрушивавшимся на западное побережье Флориды: скорость порывов ветра аналогична той, которая была зафиксирована во время урагана "Чарли" в 2004 году.

В ночь на среду в результате обрушения урагана на Кубу на всей территории страны произошло полное отключение электроснабжения. "Иэн" задел западную провинцию Пинар-дель-Рио, вызвав разрушения, сообщений о гибели людей не поступало.

США Флорида Иэн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США предложили Дании помощь в расследовании инцидентов на "Северных потоках"

Ураган "Иэн" обрушился на Флориду

Ураган "Иэн" обрушился на Флориду

Еврокомиссия предложила запретить импорт сталелитейной продукции из России

МВД Германии сообщило о месяцах подготовки к защите объектов энергетики от угроз

МВД Германии сообщило о месяцах подготовки к защите объектов энергетики от угроз

Ураган "Иэн" достиг южной части американского штата Флорида

Ураган "Иэн" достиг южной части американского штата Флорида

Президент Молдавии заявила, что "Газпром" пока не подтвердил объемы газа на октябрь

Президент Молдавии заявила, что "Газпром" пока не подтвердил объемы газа на октябрь

Что произошло за день: среда, 28 сентября

Тбилиси потребовал от Минска "дополнительных объяснений" визита Лукашенко в Абхазию

Тбилиси потребовал от Минска "дополнительных объяснений" визита Лукашенко в Абхазию

Шведская спецслужба начала расследование инцидентов на "Северных потоках"

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта

Берлин опасается, что "Северные потоки" выйдут из строя навсегда без срочного ремонта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });