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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Запуск корабля Crew Dragon с россиянкой Кикиной к МКС снова отложен из-за урагана "Иэн"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Запуск миссии космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" Анной Кикиной к Международной космической станции (МКС) перенесен с 4 на 5 октября из-за урагана "Иэн", сообщили в NASA.

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По данным NASA, запуск корабля Crew Dragon к МКС планируется осуществить не ранее вечера среды, 5 октября, с резервной возможностью запуска в пятницу, 7 октября. Также специалисты NASA изучают возможность запуска 6, 8 и 9 октября.

Накануне NASA сообщало о переносе запуска с 3 на 4 октября в связи с приближением урагана "Иэн" к американскому штату Флорида.

В агентстве отмечают, что продолжат следить за воздействием урагана на Космический центр имени Кеннеди NASA во Флориде и при необходимости могут снова скорректировать дату запуска.

Согласно информации Национального центра США по слежению за ураганами, "Иэн" в настоящее время относится к категории 2. Максимальная сила ветра достигает 105 миль в час (169 км/ч). При этом ураган двигается на северо-восток со скоростью 8 миль в час (12,8 км). Отмечается, что центр шторма находится в 85 милях (136,7 км) к юго-западу от Орландо (штат Флорида). Обязательная эвакуация затронула более 2,5 млн человек.

SpaceX Crew Dragon NASA Анна Кикина
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