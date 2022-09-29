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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Ураган "Иэн" обрушился на Флориду

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Иэн" достиг юго-западного побережья американского штата Флорида, сообщают экстренные службы США в среду.

"На побережье неподалеку от острова Кейо Коста в штате Флорида обрушился крайне опасный ураган "Иэн" четвертой категории мощности, с максимально устойчивой скоростью ветра 150 миль в час (240 км в час)", - говорится в сообщении Национального центра США по слежению за ураганами в соцсетях.

По информации Fox News, более 1 млн жителей Флориды остались без электричества из-за стихийного бедствия.

Телеканал отмечает, что ураган "Иэн" сопоставим с самым сильным штормом, когда-либо обрушивавшимся на западное побережье Флориды: скорость порывов ветра аналогична той, которая была зафиксирована во время урагана "Чарли" в 2004 году.

Ранее в среду сообщалось, что ураган "Иэн", по мнению властей Флориды, способен спровоцировать серьезные проблемы в этом штате.

"Это будут очень неприятные два дня", - заявил губернатор Флориды Рон Десантис в среду утром. Он отметил, что гражданам, дома которых находятся на пути урагана, необходимо уехать в ближайшие убежища и пока оставаться там.

Более 2,5 млн человек в штате подлежали обязательной эвакуации.

В ночь на среду в результате обрушения урагана на Кубу на всей территории страны произошло полное отключение электроснабжения. "Иэн" задел западную провинцию Пинар-дель-Рио, вызвав разрушения, сообщений о гибели людей не поступало.

США Флорида Иэн
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