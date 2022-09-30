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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

На западе Кабула 19 человек погибли в результате нападения на учебный центр

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) заявило, что в результате нападения неизвестных на учебный центр Kaaj learning center в районе Даште Барчи на западе Кабула погибли 19 человек.

"Сегодня было совершено нападение на учебный центр под названием "Кадж" в 13-м районе города Кабула. К сожалению, по предварительной информации, 19 человек погибли, еще 27 ранены", - сообщил начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран.

"Решительно осуждаем нападения на гражданские объекты, доказывающие жестокость противника. Мы надеемся, что образовательные центры всегда будут информировать органы безопасности о своих специальных программах", - заявил Задран в твиттере.

По сообщениям местных СМИ, в учебном центре находилось до 400 учащихся, которые сдавали экзамены. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение. Однако по данным местных СМИ, учитывая то, что учебный центр относится к представителям народности хазара, которые являются мусульманами-шиитами, за терактом может стоять запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". До сих пор ответственность почти за все нападения на шиитские объекты в Афганистане брала на себя именно эта группировка.

Кабул Афганистан
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