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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Погибшие при взрыве в Кабуле сотрудники посольства РФ удостоены орденов посмертно

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ, орденов Мужества удостоены посмертно сотрудники посольства РФ в Кабуле, погибшие при теракте.

Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В миреДва сотрудника посольства РФ погибли при взрыве в КабулеЧитать подробнее

"За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича, специалиста-эксперта Посольства Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан (посмертно), ШахаМихаила - второго секретаря Посольства Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан (посмертно)", - говорится в документе.

5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже были пострадавшие.

Владимир Путин Кабул Афганистан
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