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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв возле российского посольства в Кабуле, передают западные СМИ со ссылкой на распространенное террористами заявление.

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МИД РФ сообщил в понедельник, что 5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство, в результате погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие.

Начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран сообщал, что в результате теракта вблизи посольства России в Кабуле погибли шесть человек, в том числе четыре боевика "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) и два сотрудника посольства.

Афганистан Кабул Россия Исламское государство
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