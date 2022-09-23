Несколько человек погибли при взрыве около мечети в Кабуле

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека погибли, 10 ранены в результате взрыва около мечети в Кабуле в пятницу.

Как сообщил в твиттере начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран, взрыв произошел на дороге у мечети района Вазир Акбар Хан, когда люди выходили из нее после пятничной молитвы.

В итальянскую неправительственную клинику Emergency после взрыва было доставлено 14 пострадавших, сообщил также в твиттере представитель медучреждения.

"Четверо из них уже были мертвы по прибытии", - говорится в сообщении.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп на данный момент не взяла на себя ответственность за взрыв.