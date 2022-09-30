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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

На Кубе прошли протесты из-за масштабного блэкаута

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотен протестующих на Кубе потребовали восстановления электроснабжения, которое пропало по всей стране после обрушившегося урагана "Иэн", сообщает в пятницу Associated Press.

Около 400 человек в четверг вечером вышли на улицы Гаваны с требованием восстановить электроснабжение. Помимо проблем с электричеством, в четверг на Кубе также не работали интернет и мобильная сеть.

В организации Netblocks, занимающейся мониторингом интернета, сообщили о почти полном отключении интернета на острове, отметив, что нынешняя ситуация отличается от того, что фиксировали сразу после урагана.

Официально не сообщалось, какая часть населения страны на данный момент находится без электричества, однако власти, отвечающие за электроэнергию, заявили, что в четверг всего у 10% населения Гаваны было электричество.

В Объединении электросистем Кубы в среду признали, что восстановление подачи электричества по всей территории страны потребует времени. По данным ведомства, самая сложная ситуация складывается на западе острова, в то время как в центре и на востоке ситуацию пытаются исправлять по мере возможностей.

"Иэн" обрушился на Кубу в начале недели, из-за чего по всей стране пропало электричество. Также в результате урагана погибли три человека.

Ураган "Иэн" обрушился на Кубу и США

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