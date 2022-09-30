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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Лукашенко не исключил, что Европа обвинит Россию в инцидентах с "Северными потоками"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Запад скоро начнет обвинять Россию в причастности к повреждению газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнется эпопея обвинения России, что это Россия его взорвала - свой газопровод - чтобы не поставлять газ Европе", - сказал президент Белоруссии после принятия верительных грамот послов ряда зарубежных государств в пятницу в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Когда Европа начнет замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата", - заявил Лукашенко.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Александр Лукашенко Белоруссия Северный поток
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