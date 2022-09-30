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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Молдавия попросила Евросоюз о дополнительной финансовой помощи

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Молдавии нужна финансовая помощь Евросоюза для преодоления энергетического кризиса, заявила на совместной пресс-конференции с европейским комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнесом Ханом президент республики Майя Санду.

"Молдавия остается наиболее уязвимой страной в Европе с точки зрения энергетики. Наши усилия по диверсификации источников и энергоэффективности принесут плоды в среднесрочной перспективе. А сегодня мы нуждаемся в поддержке", - сказала она.

"Сегодня мы находимся под угрозой прекращения поставок газа и электроэнергии, цены на энергоресурсы очень нестабильны и высоки. Эта проблема становится вопросом выживания для нашей страны. Проблема состоит не только в поставках, но и в предоставлении компенсаций гражданам, из-за высоких цен", - добавила Санду.

Она напомнила, что инфляция в стране выросла до 35%, что логистические цепочки разрушены и потеряны рынки сбыта для молдавских экспортеров из-за ситуации на Украине. В условиях роста нагрузки на бюджет Молдавия нуждается в финансовой поддержке, чтобы сбалансировать бюджет на 2023 год.

Санду также поблагодарила ЕС за недавно предоставленные 75 млн евро помощи и за первый транш макрофинансовой помощи в 50 млн евро.

"Молдавия находится на правильном пути, Евросоюз чувствует свое обязательство помогать Молдавии особенно в этот тяжелый период", - заявил Хан.

Молдавия Майя Санду Еврокомиссия Йоханнес Хан
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