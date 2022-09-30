Главы МИД Армении и Азербайджана начнут обсуждать мирное соглашение 2 октября

Ереван против включения вопроса о статусе Карабаха в текст соглашения

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов 2 октября в Женеве начнут обсуждение текста мирного соглашения между двумя странами, заявил в эфире Общественного телевидения Армении премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Если текст будет приемлемым для нас, то мы подпишем", - сказал он и добавил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха от мирного соглашения необходимо отделить.

Ранее о запланированной встрече двух министров "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Армения, как и прежде, конструктивнa и имеет целью достичь долгосрочного мира на Южном Кавказе и ожидает того же от Азербайджана", - отметил Унанян.