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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Армянская оппозиция решила разобрать свой палаточный городок в центре Еревана

Однако акции с требованием отставки премьера страны продолжатся

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении приняла решение разобрать установленный с 1 мая в центре Еревана палаточный городок.

"Мы приняли решение с завтрашнего дня разобрать палаточный город, но быть готовыми в случае необходимости в течение дня установить новый палаточный городок на площади Франции или на любой другой площади", - заявил один из лидеров оппозиции, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге оппозиции во вторник.

По его словам, акции оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжатся.

Сагателян сообщил также, что оппозиция меняет стратегию борьбы, оппозиционное "Движение сопротивления" придаст своей деятельности сетевой характер.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции. Волна протестов в Армении возникла после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном. Оппозиция объявила о проведении бессрочных акций протеста с требованием отставки премьера.

Армения Никол Пашинян Ереван Ишхан Сагателян
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