Пашинян назвал условия, на которых готов подписать с Баку соглашение о мире

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном на основе совместного признания государственных границ в рамках соглашения о провозглашении Содружества независимых государств, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Необходимо пойти на подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном при взаимном признании границ, подтвержденных соглашением от 8 декабря 1991 года ("Беловежское соглашение", которое констатировало прекращение существования СССР и провозглашало создание СНГ - ИФ)", - сказал Пашинян в понедельник на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже, сообщает пресс-служба армянского правительства.

По его словам, с 12 мая 2021 года 13 сентября 2022 года Азербайджан "оккупировал суверенные территории Армении".

"Спекуляции о том, что между Арменией и Азербайджаном нет уточненной границы, поскольку она не демаркирована и делимитирована, не имеют ничего общего с реальностью. Административные границы двух стран после распада СССР стали государственными границами, поскольку обе страны ратифицировали соглашение о создании СНГ. И обе страны до сих пор являются членами СНГ", - отметил Пашинян.

Он заявил, что ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении.

"Вышесказанное означает, что действия Азербайджана являются осознанной агрессией. В результате азербайджанской оккупации ситуация в нашем регионе продолжает оставаться напряженной. Считаю, что отправка международной наблюдательской миссии в пострадавшие от азербайджанской оккупации районы и приграничную линию поможет, чтобы международное сообщество получило (...) данные о сложившейся ситуации", - отметил премьер Армении.

Пашинян также заявил, что Армения готова к открытию региональных коммуникаций и строительству новых в соответствии с национальным законодательством стран, через территорию которых они будут проходить.

"Считаем важным также урегулирование нагорно-карабахского вопроса, что будет гарантировать права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Считаю, что начало обсуждений между Азербайджаном и Нагорным Карабахом может быть полезно. В этом контексте должен отметить роль Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ", - сказал он.

Со своей стороны президент Франции заявил, что обстановка в регионе Южного Кавказа "на самом деле кризисная".

"Учитывая, что есть захваченные позиции, Франция потребовала, чтобы азербайджанские силы вернулись на исходные позиции. Я заявил президенту Азербайджана 14 сентября, что факт неделимитированной границы не может оправдывать ни одно продвижение на территорию другой страны", - сказал Макрон.

Он заявил о важности возобновления переговоров между Арменией и Азербайджаном. "Переговоры ведутся в различных форматах, в частности, под эгидой ЕС, и необходимо их возобновить. Призываю к миру и возобновлению переговоров", - сказал Макрон.

Французский президент сообщил, что намерен провести телефонный разговор с президентом Азербайджана, "который также желает положить конец региональной нестабильности и найти решения".

"Однако невозможно построить мир под угрозой применения силы", - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что обсудит с премьером Армении вопросы укрепления перемирия в регионе, возможности избежания новой эскалации, делимитации армяно-азербайджанской границы, действия ООН и ОБСЕ, урегулирование отношений между Арменией и Турцией.

"Это трудный, но очень необходимый процесс, и Франция в этом вопросе также имеет обязательства. Этот процесс очень существенен для региона", - подчеркнул Макрон.