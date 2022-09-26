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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Макрон призвал Азербайджан и Армению срочно приступить к переговорам о мире

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, принимая в понедельник армянского премьера Никола Пашиняна, призвал Ереван и Баку немедленно приступить к переговорам с целью достижения прочного мира, сообщила газета Le Figaro.

"Использование силы не может быть решением ни для Армении, ни для Азербайджана, и диалог должен быть восстановлен немедленно", - заявил Макрон на совместной с Пашиняном пресс-конференции в Париже.

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"Весь комплекс нерешенных вопросов, а мы знаем, что их множество, должен решаться исключительно путем переговоров", - подчеркнул французский президент.

Макрон указал на то, что "ситуация на местах остается очень критической", и назвал недопустимой ситуацию, когда "под угрозой территория Армении и разрушена гражданская инфраструктура".

По его словам, тот факт, что граница не делимитирована, не оправдывает продвижение на территорию другого государства. "Нельзя построить мир, угрожая при этом прибегнуть к силе", - отметил президент Франции.

Он сообщил, что будет "в ближайшие часы" разговаривать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Армения Азербайджан Эммануэль Макрон
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