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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Германия пообещала оснастить молдавскую армию беспилотниками

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт пообещала помочь Национальной армии Молдавии в оснащении военными беспилотниками.

"Не секрет, если я скажу, что мы поможем Молдавии получить военные беспилотники, а также другую технику. Поскольку мы сейчас находимся на этапе консультации с экспертами, я не могу дать вам более подробную информацию. Я вас уверяю, что мы найдем подходящие решения", - сказала она в субботу на совместной пресс-конференции в Кишиневе с молдавским коллегой Анатолием Носатым.

Ламбрехт заверила, что Германия продолжит поддерживать Молдавию. "В этом году мы готовы активизировать помощь и предоставить поддержку в плане обучения и предоставления вооружений, что необходимо, чтобы справиться с текущей ситуацией с военной точки зрения", - добавила министр обороны Германии.

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Носатый со своей стороны сообщил, что в ближайшее время в Кишиневе пройдут консультации между министерствами обороны Молдавии и Германии. Стороны намерены обсудить развитие совместных проектов.

"Мы намерены укрепить отношения посредством новых совместных проектов, представляющих взаимный интерес и направленных на преобразование Национальной армии в современную, хорошо оснащенную и оборудованную", - сказал Носатый.

Он отметил, что благодаря финансовой поддержки Берлина уже ведется подготовка ряда молдавских военных. "Уже около 500 солдат Национальной армии Молдавии при поддержке Германии прошли обучение в таких областях как логистика, геодезия, артиллерия, медицинская помощь и другие", - сказал молдавский министр.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявляла о необходимости укрепления армии в связи с якобы российской угрозой для безопасности республики. ЕС одобрил в июле финансовую помощь республике в размере свыше 40 млн евро, что позволит удвоить годовой бюджет Молдавии на оборону.

Германия Молдавия
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