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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Молдавия ведет переговоры со странами ЕС относительно оснащения армии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти ведут переговоры со странами ЕС относительно оснащения армии страны.

"Мы соблюдаем нейтралитет, но это не означает изоляцию. Нейтралитет предполагает и способность обеспечить безопасность граждан. Мы должны заботиться о безопасности и о модернизации национальной армии", - сказала Гаврилица в четверг в эфире телеканала Moldova 1.

"Со странами ЕС идут пока предварительные переговоры относительно поставок нелетального военного оборудования. Пока речь идет о предварительных дискуссиях относительно наших потребностей. Сейчас мы решаем, понадобится ли нам летальное оружие или нет", - сообщила она.

Десять дней назад министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что НАТО рассматривает возможность отправки современного оружия в Молдавию, "чтобы защитить ее от российского вторжения". По словам британского министра, такие переговоры в настоящее время ведутся с партнерами по альянсу.

Президент Молдавии Майя Санду, которая также является Верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, заявила тогда, что таких дискуссий не было, а она узнала о заявлениях Трасс из прессы.

"У нас не было конкретных дискуссий, мы видели заявления в прессе. Республика Молдова - нейтральная, миролюбивая страна, она не хочет угрожать суверенитету другой страны. В то же время, оборонный сектор слаб и необходимо его усилить, вместе с армейским руководством, посмотрим, есть ли другие нужды", - сказала Санду на пресс-конференции на прошлой неделе.

Наталья Гаврилица
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