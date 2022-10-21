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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Президент Италии поручил Джордже Мелони сформировать правительство

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру правой партии "Братья Италии" Джордже Мелони сформировать правительство, сообщил журналистам представитель канцелярии главы государства Уго Дзампетти.

По его словам, Мелони сразу передала президенту список кандидатов на министерские должности.

Приведение новых министров к присяге запланирована на утро субботы 21 октября.

В списке Мелони два вице-премьера - это будут глава партии "Лига" Маттео Сальвини (министр инфраструктуры) и видный представитель партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни (глава МИД).

МВД возглавит Маттео Пьянтедози, который считается сторонником Сальвини и принципиальным борцом против нелегальной иммиграции. Министром юстиции станет Карло Нордио (партия "Братья Италии"), министром обороны - Гуидо Крозетто ("Братья Италии").

Министерство экономики возглавит представитель "Лиги" Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития - Адольфо Урсо ("Братья Италии"), министерство энергетики - Паоло Дзангрилло из партии "Вперед, Италия".

В сентябре коалиция правоцентристов одержала уверенную победу на выборах. Больше всего голосов набрала партия "Братья Италии". Еще два крупных участника коалиции - партия "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Ожидается, что все эти политические силы будут представлены в следующем правительстве, однако ведущую роль будут играть все же члены именно "Братьев Италии".

Переговоры о коалиционном правительстве между тремя партиями шли непросто и потребовали немало времени и усилий.

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