Литва вслед за Польшей отгородилась от Белоруссии забором

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Литве завершили строительство более чем 500-километрового физического барьера на границе с Белоруссией, сообщили агентству BNS в понедельник в компании EPSO-G, которая реализует проект.

"В эти выходные команда подрядчиков, сформированная EPSO-G, установила последние запланированные сегменты ограждения на границе с Беларусью", - сообщил BNS менеджер по коммуникациям компании Антанас Бубнялис.

Протяженность ограждения с колючей проволокой составляет 502 км.

Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией - 679 км, из которых более 100 км проходит по берегам рек и озер.

В Литве после наплыва в 2021 году нелегальных мигрантов из Белоруссии было принято решение о возведении физического заграждения на границе.

В 2021 году из Белоруссии в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. человек. Более 13 тыс. иностранцев была развернуты при переходе границы с августа 2021 года. Некоторые из них неоднократно пытались въехать в Литву. В последнее время число беженцев, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось. Литва обвиняет в организации потока мигрантов власти Белоруссии и называет это гибридной атакой.

Забор на границе Польши и Белоруссии

Ранее забор на границе с Белоруссией построили в Польше, где также столкнулись с усилившимся потоком нелегальной миграции. После возведения заграждения, как отметил в июле в радиоэфире замглавы МВД Польши Мацей Вонсик, миграционное давление на польской границе уменьшилось в 20 раз по сравнению с 2021 годом.

Стальное заграждение высотой 5 метров на польско-белорусской границе имеет длину 186 км. Кроме него, к середине сентября планируется завершение строительства электронного барьера длиной 202 км. Он будет состоять из подземного кабеля-детектора, камер дневного и ночного видения, а также тепловизоров через каждые 100 м вдоль границы.