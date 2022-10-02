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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В Польше заявили о росте попыток нелегального перехода границы с Белоруссией

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Погранслужба Польши в воскресенье сообщила о значительном росте попыток нелегального перехода белорусско-польской границы.

"1 октября на территорию Польши пытались нелегально проникнуть из Белоруссии 120 человек", - говорится в сообщении в соцсетях Пограничной стражи Польши.

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Эта цифра значительно превышает показатели предыдущих дней. Так, в сентябре польские пограничники ежедневно фиксировали от 20 до 65 попыток нелегального пересечения границы, в редких случаях - до 80.

Накануне пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил о завершении Польшей строительства заграждения на границе с Белоруссией.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Белоруссией. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра, который увенчан колючей проволокой.

Польша Белоруссия
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