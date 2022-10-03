Экс-президент Бразилии лидирует после подсчета более 85% голосов на выборах главы страны

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обходит на президентских выборах действующего лидера Жаира Болсонару после подсчета более 85% голосов.

Согласно данным подсчета 85,55% голосов, Лула да Силва набирает 46,64%, у Болсонару - 44,73%.

В воскресенье в Бразилии состоялись всеобщие выборы, в ходе которых более 156 млн бразильцев выбирали президента, губернаторов штата, парламентариев. Участки для голосования работали с 8:00 по 17:00 по местному времени. Основные претенденты на победу - бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару.