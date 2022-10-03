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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Болсонару лидирует на выборах президента в Бразилии после подсчета более 50% голосов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Действующий лидер Бразилии Жаир Болсонару на президентских выборах после подсчета более 50% голосов опережает своего основного соперника Луиса Инасиу Лула да Силву.

Согласно данным подсчета 52,21% голосов, Болсонару набирает 46,31%, у Луиса Инасиу Лула да Силву - 44,86%.

В воскресенье в Бразилии состоялись всеобщие выборы, в ходе которых более 156 млн бразильцев выбирали президента, губернаторов штата, парламентариев. Участки для голосования работали с 8:00 по 17:00 по местному времени. Основные претенденты на победу - бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару.

Бразилия Жаир Болсонару
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