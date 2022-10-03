Лула да Силва и Болсонару вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обходит в первом туре президентских выборов действующего лидера Жаира Болсонару, оба кандидата встретятся во втором туре.

Согласно данным подсчета 99.9% голосов, Лула да Силва набирает 48,40%, у Болсонару - 43,22%.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, состоится второй тур выборов. Он запланирован на 30 октября.

В воскресенье в Бразилии состоялись всеобщие выборы, в ходе которых более 156 млн бразильцев выбирали президента, губернаторов штата, парламентариев.