В Бразилии начался подсчет голосов на президентских выборах

Фото: Mateus Bonomi/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Бразилии закрылись участки для голосования на выборах, по итогам которых будет определен президент страны на ближайшие четыре года, начался подсчет голосов, передает в воскресенье сайт сети "Глобу".

По данным бразильских СМИ, на пунктах голосования наблюдались очереди, однако, "в пределах допустимого", и в целом голосование по стране прошло спокойно.

Согласно информации Минюста, зафиксировано по меньшей мере 663 нарушения, часть из них связана с нарушением тайны голосования.

В воскресенье в Бразилии состоялись всеобщие выборы, в ходе которых более 156 млн бразильцев выбирали президента, губернаторов штата, парламентариев. Участки для голосования работали с 8:00 по 17:00 по местному времени. Основные претенденты на победу - бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва и действующий глава государства Жаир Болсонару.