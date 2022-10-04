Нобелевскую премию по физике присудили за квантовую запутанность

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2022 год стали французский ученый Ален Аспе, американский физик Джон Клаузер и австрийский ученый Антон Цайлингер за исследования в квантовой механике, а именно за "эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике", объявила Шведская королевская академия наук. За церемонией объявления победителей можно следить на сайте Нобелевского комитета.

Подробнее о работе ученых можно узнать из пресс-релиза Нобелевского комитета.

Денежное вознаграждение в размере 10 млн крон (по текущему курсу более $900 тыс.) трое победителей поделят поровну.

Аспе, Клаузер и Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, их исследования проложили путь для новых технологий, основанных на квантовой информации. Квантовая запутанность – феномен, при котором квантовые состояния нескольких частиц оказываются взаимосвязанными независимо от расстояния между ними. Это явление уже используется в криптографии, компьютерных технологиях и квантовой телепортации.

В 2021 году Нобелевской премией по физике были награждены Джорджио Паризи за открытие взаимодействия между беспорядком и флуктуациями в физических системах, а также Клаус Хассельман и Сюкуро Манабе за физическое моделирование климата Земли. В 2019 и 2020 годах Нобелевскую премию присуждали за работы, так или иначе связанные с космосом.

Накануне было объявлено имя лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине. В 2022 году победителем в этой номинации стал шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

В среду, 5 октября, объявят Нобелевского лауреата по химии.

Вручение премий состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Награждение пройдет на официальной церемонии в Стокгольме, в 2020 и 2021 гг. она проходила онлайн в связи с пандемией коронавируса.

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